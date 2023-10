Toti mai avem prin casa obiecte care ne aduc aminte cu drag de vremea bunicilor sau a parintilor dar si a traditionalelor fabrici de la Turda unde se confectionau obiecte unicat in tara. Unul dintre ele sunt celebrele "brisfere" care erau confectionate doar la Turda la Fabrica de Sticla, un simbol al orasului care acum este mai mult doar o amintire a vremurilor in care aici functiona o puternica zona industriala.Un "glob de sticla" slefuit cu diferite fatete care in interior avea flori sau ... citeste toata stirea