Celebrii Al Bano si Romina Power vin la Cluj, concerteaza in premiera la aproape o jumatate de secol de cand au scos primul album impreuna.Al Bano si Romina Power isi reiau turneul international "Live tour", intrerupt din cauza pandemiei de coronavirus in 2020. La Cluj acestia programeaza un concert in 13 noiembrie, la ora 20, la Sala Polivalenta. Concertul include hiturile consacrate - "Felicita", "Sempre Sempre" sau "Liberta", dar si cu melodiile incluse pe cel mai recent album, "Raccogli ... citeste toata stirea