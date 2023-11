Pop Mihai Bogdan, cunoscut sub numele de DJ Boros, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru pedofilie, dar a fugit in Italia. . Acesta a fost extradat si va executa pedeapsa, intr-un penitenciar din Romania, anunta ministrul Justitiei, Alina Gorghiu."Justitia s-a facut pana la capat, iar colegii de la Administratia Nationala a Penitenciarelor l-au preluat pe Pop Mihai Bogdan si, dupa ce isi va petrece 21 de zile in carantina la Rahova, il vor duce la Penitenciarul Gherla unde isi va ... citeste toata stirea