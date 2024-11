Celebrul violonist Andre Rieu revine la Cluj, la sala polivalenta, fix peste un an.Organizatorii concertului anunta azi ca celebrul violonist si dirijor Andre Rieu programeaza anul viitor, in cadrul turneului international, doua concerte la Cluj, la Sala Polivalenta, in 13 si 14 noiembrie 2025. Biletele vor fi puse in vanzare de joi 21 noiembrie , la amiaza. Programul include piese clasice atemporale, arii de opera si opereta, muzica de film, melodii pop si nelipsitele valsuri romantice, ... citește toată știrea