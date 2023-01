"Celeritate" intr-un accident soldat cu decesul unui bebelus de 2 luni in Cluj, procesul a durat aproape 9 ani, a intervenit prescriptia, inculpatii au scapat

"Celeritate" intr-un dosar cu deces si vatamare corporala grava pe unul dintre cele mai periculoase drumuri din Cluj, procesul impotriva soferilor care au cauzat accidentul a durat atat de mult incat ambii inculpati au scapat de orice pedeapsa. A intervenit prescriptia raspunderii penale, caci faptele au avut loc in 2014, in urma cu aproape zece ani, iar procesul a durat pana in urma cu cateva zile. In accident a decedat un bebelus de doua luni.Decizia de incetare a procesului penal a fost ... citeste toata stirea