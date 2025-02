"Celeritate" la Judecatoria din Cluj-Napoca, un barbat a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru complicitate la talharie ieri, la sapte ani de la comiterea faptei; autorul talhariei a ramas necunoscut pana in ziua de azi. Obiectul talhariei - u

"Celeritate" la Judecatoria din Cluj-Napoca, un barbat a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru complicitate la talharie ieri, la sapte ani de la comiterea faptei; autorul talhariei a ramas necunoscut pana in ziua de azi. Obiectul talhariei - un telefon mobil.Inculpatul a fost condamnat la trei ani de inchisoare pentru complicitate la talharie calificata; pentru ca pedeapsa e de trei ani si inculpatul nu are antecedente penale, executarea pedepsei a fost suspendata sub supraveghere. ... citește toată știrea