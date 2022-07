Celula de criza in Romania: masurile luate de autoritati pentru gestionarea efectelor caniculei. Unii angajati vor avea program scurt

O celula de criza a fost infiintata pentru gestionarea efectelor caniculei care cuprinde Romania incepand de astazi, aceasta va coordona autoritatile locale. In orase vor fi infiintate centre de prim-ajutor si de adapostire a populatiei, iar autoritatile trebuie sa se asigure ca angajatii care lucreaza in aer liber au programul redus si acces la apa. Pompierii sunt pregatiti sa intervina si la incendiile de vegetatie, dar si sa transporte apa in localitatile unde ar putea aparea probleme de ... citeste toata stirea