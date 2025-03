Cenaclu literar in Manastur, la biblioteca de cartier.Sectia pentru copii a sectiei din Manastur a Bibliotecii Judetene organizeaza azi la ora 17 o noua intalnire a Cenaclului literar "Traian Brad". Cenaclul literar se adreseaza copiilor cu varste cuprinse intre 10 si 14 ani si se desfasoara sub forma unui atelier de scriere creativa, sub indrumarea scriitorului Victor Constantin Marutoiu, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania, filiala Cluj. ... citește toată știrea