Centrele de evaluare a bolnavilor de COVID-19 se deschid si la Cluj

Centrele de evaluare a starii de sanatate pentru pacientii depistati pozitiv COVID-19 se vor deschide rand pe rand in judetul Cluj incepand de marti, 25 ianuarie, informeaza Prefectura Cluj.Bolnavii infectati cu virusul SARS-Cov-2 se vor putea prezenta in aceste centre fara bilet de trimitere, incepand cu 25 ianuarie;La prezentarea in centru de evaluare este necesar sa detineti dovada confirmarii infectiei printr-un test antigen rapid sau test NAAT/RT-PCR;Tratamentul ... citeste toata stirea