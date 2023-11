In cadrul Centrului Medical Galenus Turda, profeseaza Dr. Florea Cristian - medic specialist cardiologie, cu rezidentiat efectuat in Cluj-Napoca in cadrul Spitalului Clinic de Recuperare si Institutului Inimii, profesand medicina la UMF Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca.Astfel incat competentele domnului doctor fiind ... citeste toata stirea