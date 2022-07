Centura de Sud din Floresti va avea fundatie. Acum se lucreaza pe sectoare - FOTO

In mai multe puncte din comuna Floresti sunt santiere in derulare, iar primarul Bogdan Pivariu a inspectat stadiul acestora.Se lucreaza intens pe Eroilor, dar si la Centura de Sud, un drum fara fundatie, care acum trebuie refacut de la zero."In Luna de Sus au fost finalizate lucrarile de asfaltare pe toata lungimea strazii Florilor, au fost reabilitate trotuarele vechi si au fost infiintate trotuare noi. Pe aceasta strada am refacut toate caile de acces catre locuintele din zona si au fost ... citeste toata stirea