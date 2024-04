Centura Metropolitana costa cu 133 de milioane de euro mai mult, adica peste 1,7 miliarde de euro, fara ca santierul sa inceapa/

Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat in 5 aprilie actualizarea indicatorilor tehnico-ecomomici pentru Centura Metropolitana. Potrivit hotararii luate, costurile au crescut cu peste 133 de milioane de euro, fiind vorba despre, dupa cum a aratat primarul Emil Boc, despe actualizari cu rata inflatiei.Actualizarea de costuri se face in conditiile in care Primaria a contract doar un tronson din faza 1 (2 kilometri intre Cluj-Napoca si Floresti) pentru care s-a inceput proiectarea. In cadrul ... citește toată știrea