Centura orasului Dej ar putea fi realizata din fonduri europene

Consiliul Judetean Cluj va dezbate in cadrul sedintei ordinare care va avea loc joi, 29 septembrie 2022, proiectul de hotarare privind realizarea unui parteneriat cu Primaria Dej, pentru construirea centurii orasului.Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, a declarat ca institutia pe care o conduce este singura eligibila, in calitate de lider de parteneriat, "sa acceseze fonduri europene pentru finantarea acestei investitii vitale pentru Dej, am hotarat sa ne asociem cu Primaria Dej ... citeste toata stirea