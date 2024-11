,,Cer bani de la trecatori"- Clujenii s-au saturat sa fie hartuiti la fiecare pas de cersetorii insistenti! Ce e de facut?

Clujenii spun ca sunt abordati deseori de cersetori, atunci cand ies la plimbare pe strazile din Cluj-Napoca.Persoane care apeleaza la mila publicului pot fi gasite aproape in toate cartierele orasului, in general in zonele cu mult trafic, in sperata ca vor obtine mai multi bani.In centrul orasului situatia este si mai alarmanta, persoanele care cer bani sau cumparaturi de la trecatori sunt vazute aproape zilnic in apropierea unor magazine aflate in zona de langa Piata Unirii, in trafic, pe ... citește toată știrea