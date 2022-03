Cer Ministerului de Interne sa rezolve criza de la Serviciul de Pasapoarte, luat cu asalt de romani

PSD a solicitat, miercuri, 9 martie, Ministerului de Interne sa suplimenteze resursele "pentru a raspunde adecvat" cererii de eliberare de pasapoarte care a crescut peste tot in Romania. Social democratii au mai cerut autoritatilor sa comunice mai activ in aceasta perioada pentru a asigura populatia ca nu exista nicio intentie de restrictionare a eliberarii pasapoatelor in Romania si ca toate cererile vor fi onorate."PSD urmareste cu ingrijorare cresterea semnificativa a solicitarilor ... citeste toata stirea