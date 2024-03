Cercetare Internationala in Pesterea Ghetarul de la Scarisoara, coordonata de speologii din Cluj, reconstituie climatul din urma cu milioane de ani

Cercetare Internationala in Pesterea Ghetarul de la Scarisoara, coordonata de speologii din Cluj, reconstituie climatul din urma cu mii de ani.E vorba de un atelier de lucru care a vizat climatul de iarna din Sud Estul Europei in perioada tarzie a holocenului, derulata de cercetatorii de la Institutul de Speologie "Emil Racovita" al Academiei Romane, Filiala Cluj-Napoca, la Ghetari in judetul Alba. Pe parcursul celor cinci zile au fost prezentate si discutate studii stiintifice din domeniile ... citește toată știrea