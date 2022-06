Doi tineri sunt cercetati sub control judiciar pentru furt calificat dupa ce au furat o bijuterie de mii de lei dintr-un magazin.Ieri cei doi autori au fost retinuti de politisti, e vorba de o tanara de 21 de ani si un tanar de 23 de ani. "In fapt, in seara zilei de 26 iunie anul curent, politistii au fost sesizati de reprezentantul unei societati comerciale, cu privire la furtul unei bijuterii din aur, cu diamante. Probatoriul administrat a condus la identificarea celor doi tineri, banuiti ... citeste toata stirea