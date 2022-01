Cercetator de la UBB despre efectele schimbarilor climatice in domeniul Turismului: "Statiunile de schi din Romania se afla la sub 2.500 de metri altitudine, adica in zona cea mai vulnerabila"

In Romania sunt 189 de partii schiabile omologate, conform Ministerului Turismului. In cazul in care nu se vor lua masuri de preintampinare a efectelor produse de schimbarile climatice, toate partiile din Romania care se afla sub 1.800 de metri altitudine se vor inchide, spune cercetatorul Alexandru Tatar, citat de Libertatea. Criza climatica va aduce perioadele mai scurte si mai rare in care ninge, ceea ce va afecta atat sectorul agricol, cat si turismul."Toate modelele climatice, realizate ... citeste toata stirea