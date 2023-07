Un autodeclarat cercetator in istorie si geografie, de origine namibiana, a fost arestat la Cluj, dupa ce a vandalizat o biserica si a furat dintr-un magazin diverse obiecte de cult.Yambeinge J., in varsta de 37 de ani, a fost retinut de Politia din Dej in 3 iulie, fiind cercetat pentru infractiunile de distrugere si furt calificat.In Dej, in lunile aprilie, iunie si iulie, au fost raportate 5 infractiuni de distrugere si furt. Mai precis, cineva a deteriorat ferestrele unei biserici si ale ... citeste toata stirea