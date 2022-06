Un clujean originar din Nima, comuna Mintiu Gherlii, care acum lucreaza in Cluj-Napoca, si-a cerut in casatorie aleasa inimii cu ajutorul politiei.Cei doi au fost opriti pe drum in Floresti, pentru un "control de rutina".Tanara conducea si nu a gasit certificatul de inmatriculare al autovehiculului, care ... citeste toata stirea