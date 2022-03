Cererile pentru un pasaport nou au crescut de 3 - 4 ori, de frica razboiului

Ministerul de Interne a precizat ca cererile pentru un pasaport nou au crescut de 3 - 4 ori, fata de primele luni ale anului 2021. Frica razboiului ii face pe romani sa isi faca pasaport in caz de razboi, pentru a putea pleca din tara.Conform unui ultim sondaj, numai 26% dintre romani vor sta sa lupte in caz de conflict, iar restul vor pleca din tara.Situatia comparativa a numarului de programari on-line, inregistrat in perioada 01-08.03.2022 cu aceeasi perioada a lunii februarie 2022, ... citeste toata stirea