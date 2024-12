Cersetoare din Republica Moldova, prinsa de politisti pe strazile din Cluj-Napoca! Avea sute de lei in poseta - FOTO

O femeie a fost prinsa la cersit de politistii locali! Aceasta se afla in piata Marasti, moment in care a fost surpinsa in fapt de politistii de la Locala.,,Luni, 02.12.2024, la ora 18.41, politistii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica Zona II au depistat pe B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 150 pe numita T. E., originara din Republica Moldova in timp ce apela la mila publicului.", transmite Primaria Cluj.Politistii au condus-o la sediu, unde au descoperit ca avea sute ... citește toată știrea