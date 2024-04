Cersetoria este in floare la Cluj: "Pe langa asta isi fac nevoile in parculetul alaturat, seara dorm acolo. Chiar nu putem face nimic?"

A scapat fenomenul cersetoriei de sub control, la Cluj. Raportul Politiei Locale din Cluj-Napoca pe anul trecut arata ca au fost depistati in oras sute de cersetori, mii de procese-verbale intocmite. Acestia vin din toata tara.Clujenii au semnalat problema in mai multe cartiere din oras si cer autoritatilor locale sa intervina."In zona statiei CTP Bistritei, in fiecare zi sunt oameni fara adapost care consuma bauturi alcoolice, in stare de ebrietate. Pe langa faptul ca cersesc, isi fac ... citește toată știrea