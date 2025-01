Cersetoria, la ordinea zilei in Cluj. O zona este puternic afectata de oamenii care apeleaza la mila publica: ,,Este o rusine. Nu mai ai gram de siguranta"

Oamenii care apeleaza la mila publica sau vanzatorii ambulanti din anumite zone din Cluj au ajuns sa ii scoata din sarite pe cetateni, deoarece acestia devin din ce in ce mai insistenti.Astfel de cazuri au loc in mod constant in zona Garii Fany din oras, acolo unde, sustine un clujean, nivelul de cersetorie a ajuns ,,o rusine" pentru Cluj-Napoca. Potrivit acestuia, varstnicii sau fetele tinere sunt agresate verbal si chiar si fizic de catre cersetorii si vanzatorii ambulanti care spera sa ... citește toată știrea