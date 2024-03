Cersetorii agresivi au invadat centrul Clujului: ,,Trag de tine sa le dai bani, sa le cumperi mancare"

In ultima perioada, tot mai multi cersetori au inceput sa fie semnalati in majoritatea cartierelor din Cluj.De multe ori acestia hartuiesc trecatorii, avand si comportamente agresive cand nu primesc ce vor. Multi dintre ei vin din alte orase si judete in Cluj-Napoca, profitand de fluxul mare de persoane din municipiu.In centrul orasului situatia este si mai alarmanta, persoanele care cer bani putand fi vazute zilnic in apropierea unor magazine aflate in apropiere de Piata Unirii, in trafic, ... citește toată știrea