Cersetorii din Cluj isi exploateaza bebelusii la mall-ul VIVO! Micutii sunt tinuti in frig ore intregi: "Le dau alcool sau medicamente ca sa nu-i incurce"

Tot mai multi cersetori din Cluj-Napoca se folosesc de copiii lor pentru a apela la mila publicului. Fara sa tina cont de temperaturile de afara, vreme sau perioada zilei, mamicile cu bebelusi in brate sau in carucioare se arunca in fata trecatorilor ca sa ceara cativa banuti, ca sa-i ia mancare copilului. Cei mai multi se lasa impresionati de situatie si scot din buzunare sume insemnate sperand ca-i vor ajuta pe micuti.In realitate, copiii sunt folositi ca simple instrumente, tinuti in frig, ... citește toată știrea