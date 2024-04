Cersetorii din Cluj, tot mai inventivi: "Cer fonduri false cu o mapa deschisa in mana"

Cluj-Napoca a devenit in ultimii ani un magnet pentru cersetorii din toata tara. Acestia au inceput sa fie semnalati in toate cartierele din Cluj, indiferent ca vorbim despre curtea unor biserici, parcarile unor centre comerciale sau pur si simplu strazile aglomerate.Oamenii se plang ca sunt asaltati cu mult tupeu de cei care le cer bani, adesea folosindu-se si de tot felul de pretexte false."Pe breteaua de coborare sub Podul Nodului N dinspre strada Bucium zilnic sta un barbat Sarlatan ... citește toată știrea