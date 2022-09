CERT-Transilvania aduna in continuare donatii pentru refugiati din Ucraina, in centrul din Cluj-Napoca

CERT-Transilvania aduna de 6 luni donatii pentru refugiatii ucraineni, in centrul de colectare donatii Parking Primaverii 8."Din pacate razboiul este departe de a se fi incheiat si aceste familii de refugiati au in continuare nevoie de sprijinul nostru pentru a rezista de la o zi la alta si pentru a-si hrani copiii. De aceea, facem apel catre toti cei care doresc sa ajute cu donatii in produse, sa ne viziteze centrul Parking Primaverii 8 (Manastur, vis-a-vis de scoala Ion Creanga, pe Aleea ... citeste toata stirea