Cetatean srilankez, prins beat la Turda, dupa ce a furat o masina

Un cetatean srilankez a fost prins la Turda baut la volan. Ulterior s-a stabilit ca nici masina nu era a lui, ci fusese furata.In 19 martie, in jurul orei 22.25, politistii Biroului Rutier Turda au depistat un barbat in varsta de 28 de ani, cetatean srilankez, care se deplasa cu un autoturism pe strada Florilor, din municipiul Turda, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice.Testarea acestuia cu aparatul etilotest a indicat concentratia de 0,78 mg/l ... citeste toata stirea