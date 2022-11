"Cetateanul exemplar", Culita Sterp, se afla si sub influenta substantelor interzise, in momentul accidentului din Cluj

Culita Sterp se afla sub influenta drogurilor in momentul in care a produs accidentul din centrul municipiului, in noaptea de 17 noiembrie.Potrivit IPJ Cluj, anchetatorii au extins urmarirea penala in cazul lui Culita Sterp si pentru conducerea sub influenta drogurilor in cazul accidentului produs in noaptea de 16 spre 17 noiembrie, in Cluj-Napoca."Ca urmare a cercetarilor derulate de politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Biroul Rutier, sub coordonarea Parchetului de pe ... citeste toata stirea