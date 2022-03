Cetatenii ucraineni vor putea beneficia, de vineri, 11 martie, de serviciu de traducere in timp real pe raza judetului CLUJ

Dispeceratul "Va ajutam din Cluj" din cadrul campaniei Ajutam Ucraina devine activ de vineri de la pranz. Incepand de vineri, 11 martie 2022, de la ora 12, voluntari vorbitori de ucraineana si rusa vor raspunde la numarul 0364.406.518 pentru a ii ajuta pe cei aflati in mai mare nevoie.Ajutam Ucraina este campania comuna mai multor institutii publice, asociatii profesionale, si neguvernamentale clujene. In cadrul acesteia, organizatiile partenere au decis sa puna in comun resursele si expertiza ... citeste toata stirea