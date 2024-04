CFR, ultima strigare pentru Europa. Fosta campioana, meci decisiv la Craiova

CFR Cluj se pregateste sa intre din nou sub tutela lui Dan Petrescu. Super Dan vine la vara, dar pana atunci echipa trebuie sa prinda un loc care sa-i asigure participarea in Conference League."Trebuie sa gasim resurse si sunt convins ca jucatorii CFR-ului au starea si valoarea sa treaca peste socul de la Constanta si sa facem un joc bun la Craiova. Jucatorii sunt constienti ca trebuie sa lupte pentru locul 2 in campionat. Jocul de la Craiova ar fi ultimul dintre jocurile in care am putea sa ... citește toată știrea