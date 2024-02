Chereches, din nou in atentia procurorilor. Telefoanele si calculatoarele fostului primar din Baia Mare, perchezitionate in prezenta sotiei sale

In luna noiembrie, fostul primar Catalin Chereches a parasit tara inainte de a primi condamnarea finala de cinci ani de inchisoare pentru fapte de coruptie, pe la Vama Petea, folosind cartea de identitate a verisorului sau aflat in Germania. Astazi, telefoanele si calculatoarele fostului primar din Baia Mare au fost perchezitionate, in prezenta sotiei sale.Anchetatorii vor sa afle daca fostul primar din Baia Mare a fost ajutat sa fuga din tara inainte de condamnarea finala si daca aceasta fuga ... citește toată știrea