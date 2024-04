Chereches ramane la inchisoare! Curtea de Apel Cluj a respins contestatia fostului primar de Baia Mare

Joi, Curtea de Apel Cluj a respins ca neintemeiata o contestatie in care fostul primar Catalin Chereches solicita anularea condamnarii care a fost primita pentru luare de mita.De asemenea, judecatorii au respins o cerere a lui Chereches in legatura cu termenul de prescriptie in cazul infractiunii de care este acuzat."In temeiul art. 475 Cod procedura penala, respinge cererea contestatorului C.C. de sesizare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari ... citește toată știrea