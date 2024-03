,,Chiar ma simt incurajat sa folosesc transportul public si sa las masina acasa" - Pe rutele din Floresti a inceput sa ploua si in autobuz

Un clujean care a calatorit azi, 13 martie, prin Floresti cu autobuzul a avut parte de o surpriza neplacuta.Pe langa ploaia de afara, barbatul a dat de ploaie si in autobuz.,,Ce frumos si romantic ploua...in autobuzele de Floresti...Chiar ma simt incurajat sa folosesc transportul public si sa las masina acasa", a scris barbatul pe un grup destinat locuitorilor din Floresti.Acesta a postat si o fotografie in care se pot observa, cum mai multi picuri pe ploaie se preling in autobuz.Reactiile ... citește toată știrea