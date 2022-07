Chinteniul va avea un rezervor nou de apa, pentru a nu mai fi probleme cu seceta. Recunosc ca reteaua e subdimensionata de aproape 3 ori

Comuna Chinteni va avea un rezervor de apa suplimentar pentru a nu mai aparea probleme cu aprovizionarea in perioadele de seceta."Pentru rezolvarea problemei alimentarii cu apa din Chinteni am luat decizia construirii, in regim de urgenta, a unui rezervor tampon, de mare capacitate, care sa asigure furnizarea unei cantitati de apa suficiente pentru consumul casnic din comuna, chiar si in conditiile cresterii debitului pe fondul unei secete severe, precum cea pe care o traversam in acest moment. ... citeste toata stirea