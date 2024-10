Chiria prea mare in Cluj? Hai in Bacau! Primarul vrea sa atraga clujenii in Bacau: "Chiria jumatate, costurile vietii mici, oras mai prietenos cu familia"

Primarul din Bacau, campanie-soc in Cluj! "Chiria e prea mare? Hai la noi!" - Viziteu vrea sa atraga clujenii in MoldovaLucian Viziteu, primarul municipiului Bacau, a dat startul unei campanii surprinzatoare care vizeaza direct locuitorii din Cluj-Napoca, incercand sa ii convinga sa se mute in Bacau. Intr-o miscare indrazneata, edilul a instalat un panou publicitar in inima Clujului, care afiseaza mesajul provocator: "Chiria e prea mare? Hai in Bacau!". Acesta le propune clujenilor o viata mai ... citește toată știrea