Chiriasii din Cluj-Napoca, mai speriati de gandaci decat de preturi! Criteriul luat in calcul la alegerea locuintei: "Fiecare bloc e cum sunt locatarii"

Preturile chiriilor din Cluj-Napoca continua sa atinga cote alarmante, insa cei care vor sa inchirieze o locuinta par sa se ghideze dupa un nou criteriu: prezenta gandacilor in bloc.Un tanar aflat in cautarea unui apartament de inchiriat in orasul de pe Somes si-a exprimat, pe retelele de socializare, temerile legate de infestarile cu insecte. Nu putini au fost cei care au confirmat ca, uneori, pun aceasta problema inaintea pretului chiriei."Zone de evitat din cauza gandacilor?Ma ... citește toată știrea