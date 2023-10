Un chirias care locuieste intr-o garsoniera situata in zona semicentrala spune ca este nevoit sa indure frigul si a racit din cauza proastei incalziri a blocului in care locuieste."Ce sa fac daca nu am incalzire in apartament? Locuiesc intr-o garsoniera in Cluj, aproape de centru si pana acum am simtit caloriferele calde cam de 2 ori/zi. In ambele cazuri au generat caldura nu mai mult decat 30 de minute.I-am scris proprietarei, si am primit raspunsul "dar nu e de ajuns? in timpul zilei nu e ... citeste toata stirea