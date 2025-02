Chirurg estetician din Cluj, acuzatii grave de la o pacienta in suferinta: "Am avut 5 luni abdomenul deschis si nu pot respira"/A platit mii de euro VIDEO

O femeie de 48 de ani a depus plangere la Politie pentru modul in care a fost operata de un chirurg estetician din Cluj.Pacienta este din Ramnicu Valcea si a venit la Cluj pentru a-si micsora varful nasului si a-si ridica sanii. Pentru operatia la sani medicul i-a extras grasime de pe abdomen si de pe coapse, a declarat femeia pentru PRO TV.Operatiile, in numar de 4, au fost efectuate simultan si totul parea a fi in regula. La scurt timp, insa, femeia a constatat ca are o infectie abdominala ... citește toată știrea