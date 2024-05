Chirurgul care l-a operat pe Florin Piersic: "Suntem la fel de bine pregatiti si dotati ca si centrul de la Viena sau de la Berlin"

Chirurgul Horia Rosianu, medicul care l-a operat pe Florin Piersic, a spus ca nu a fost nevoie in nicio clipa ca maestrul sa fie transferat la Viena, pentru ca Romania are medici."Nu s-a impus o interventie chirurgicala imediata. Am evaluat situatia si am considerat ca dupa ce vom face o incarcare cu antibiotice potrivita urma sa i se scoata si acele sonde din inima", a explicat directorul medical al Institutului Inimii, conf. dr. Adrian Molnar.Conf. Horia Rosianu, singurul chirurg care ... citește toată știrea