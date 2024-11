Chirurgul clujean Patriciu Achimas Cadariu, deputat PSD, indeamna alegatorii sa o voteze pe Lasconi in turul 2: "Nu mai e timp de pozitii partizane"

Deputatul PSD Patriciu Achimas Cadariu o sprijina pe Elena Lasconi in turul doi al alegerilor prezidentiale: "Nu mai avem timp pentru pozitii partizane"Deputatul PSD si medicul chirurg oncolog Patriciu Achimas Cadariu a anuntat ca o va sprijini fara echivoc pe Elena Lasconi in turul doi al alegerilor prezidentiale, subliniind ca, in acest moment crucial, nu mai exista timp pentru "pozitii partizane". Achimas Cadariu considera ca Romania are nevoie de un "pact al fortelor democratice" pentru a ... citește toată știrea