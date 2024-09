Ciclonul Boris a lovit Romania! COD GALBEN de instabilitate atmosferica si ploi abundente in Cluj

Ploi torentiale in weekend!Fenomenele extreme sunt provocate de ciclonul Boris, care aduce un val rece si furtuni puternice in tara noastra.Mai multe judete se afla sub atentionare cod portocaliu de ploi torentiale, iar in aproape jumatate de tara este in vigoare un cod galben, inclusiv la Cluj.Potrivit meteorologilor ANM codul galben va fi in vigoare azi, 14 septembrie, pana la ora 20:00.Expertii avertizeaza ca in intervalul mentionat, in nordul Crisanei, Maramures, Moldova si cea mai ... citește toată știrea