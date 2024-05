Cinci artiste primesc sprijin pentru rezidenta artistica in comunitati rurale, din care 2 in Cluj

Cinci artiste primesc sprijin pentru rezidenta artistica in comunitati rurale, programul il deruleaza Centrul Cultural Clujean in Transilvania.Mai exact CCC a anuntat azi ca deschide apelul pentru cinci rezidente artistice in comunitati rurale cu inscriere pana pe 9 iunie.Rezidentele Romania Remarcabila au loc in perioada iulie - septembrie 2024 in cinci comune din judetele Cluj, Maramures, Brasov si Alba - Manastireni si Moldovenesti in Cluj, Barsana (Maramures), Fundata (Brasov) si Bucium ... citește toată știrea