Cinci barbati, anchetati pentru ca au furat aproape 400 de metri de sina de cale ferata

Cinci barbati sunt cercetati de politistii de la Transporturi Feroviare (TF), fiind invinuiti ca ar fi furat 390 de metri de sina de cale ferata, cu o greutate de peste 23 de tone, cupoanele fiind scoase din uz in urma lucrarilor efectuate la infrastructura feroviara intre statiile Banita si Merisor, a informat luni, 28 martie, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara.Furtul a fost reclamat politistilor pe 22 martie, cand in zona statiilor Merisor si Ohaba de Sub Piatra a fost ... citeste toata stirea