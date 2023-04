Cinci barbati au fost retinuti in Cluj dupa un scandal in Manastur.Cei cinci au fost retinuti in cadrul unui dosar penal, azi, ce vizeaza infractiunea de tulburarea ordinii si linistii publice. Acestia au varste intre 16 si 36 de ani. Cercetarile au fost demarate in urma unui incident produs in 6 aprilie in jurul orei 23 pe o strada din Manastur, unde ar fi avut loc un conflict intre doua grupuri de persoane, in urma caruia cei in ... citeste toata stirea