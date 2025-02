Cinci milioane de euro pentru dotari in sectia oncologica a spitalului judetean din Cluj.E vorba de doua proiecte in valoare de aproape 10 respectiv 17 milioane de lei, care, anunta azi institutia spitaliceasca, au intrat in faza implementarii odata cu recenta semnare a contractelor de finantare pentru investitii in domeniul geneticii, anatomiei patologice si oncologiei. Cele doua proiecte vor fi finantate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.Primul are o valoare totala de 9.906.661, ... citește toată știrea