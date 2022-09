Cinci productii teatrale din Cluj fac parte din selectia festivalului national de teatru din acest an, conform anuntului UNITER.Astfel, echipa curatoriala a festivalului a selectat pentru aceasta editie exclusiv spectacole produse in stagiunea trecuta, 2021-2022. "In intervalul 1 iunie - 1 septembrie 2022, am vizionat peste o suta de spectacole din intreaga tara, fizic si online, propuse de teatre de stat si independente, carora li s-au adaugat spectacole internationale", arata acestia. ... citeste toata stirea