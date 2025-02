Cinci trimisi in judecata, dintre care doi minori, dupa ce au furat zeci de saci de materiale de constructie din Floresti.Decizia de trimitere in judecata a fost luata azi de instanta Judecatoriei Cluj-Napoca, dupa ce procurorii au documentat o serie de furturi de pe santiere din Floresti, care ar fi fost comise de un grup de cinci persoane, intre care doi minori de 5 si 17 ani, in luna august anul trecut.Cei cinci au fost trimisi in judecata prin rechizitoriu sub aspectul comiterii ... citește toată știrea