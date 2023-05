Un clujean de 58 de ani a fost retinut si apoi arestat pentru 30 de zile, dupa ce a detinut si distribuit fotografii interzise. Acesta risca ani grei de inchisoare.La data de 25 mai a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj, au derulat activitati in scopul combaterii infractiunilor de pornografie infantila, context in care au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara, in municipiul Cluj - ... citeste toata stirea